Стартовал Международный конкурс имени Льва Семёновича Выготского в области дошкольного образования
Теперь в нем могут участвовать не только педагоги
23 ноября открылся прием заявок на Международный конкурс имени Льва Выготского для деятелей, которые развивают дошкольное образование, ориентированное на ребенка: rybakovpreschoolaward.ru
Рыбаков Фонд существенно обновил конкурс, который проводит уже пятый год. Теперь он открыт не только для педагогов и студентов, но и для руководителей детских садов и предпринимателей в образовании. Кроме того, воспитатели могут подать заявку вместе со школьными учителями.
В конкурсе шесть номинаций, в них могут участвовать:
— педагоги, которые работают с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (в номинации «Педагог» могут принять участие педагоги, непосредственно работающие с детьми от 2х месяцев до 7 лет, вне зависимости от типа учреждения или должности, педагог может работать, в НКО или социальном центре);
— студенты выпускных курсов, магистранты и аспиранты, имеющие опыт работы с детьми;
— заведующие дошкольными учреждениями;
— предприниматели, а также педагоги и родители, готовые заниматься бизнесом в сфере образования;
— сотрудники детского сада и школы (совместная заявка), которые обеспечивают плавный переход ребенка между ступенями образования;
— зарубежные лидеры образования.
Участников ждут необычные испытания, включающие рассказ о себе в соцсетях и презентацию своих практик в коротких видео. Педагогам нужно будет пройти тест на приверженность ценностям гуманистической педагогики и психологии, описать свою практику в соцсетях и и выполнить задания. Заведующим садов — описать свой управленческий подход. Авторам парной заявки — воспитателю и учителю — предстоит провести мероприятие, объединяющее детский сад и школу. Предприниматели должны будут составить презентацию и бизнес-план проекта и защитить его перед командой сети детских садов и школ Rybakov PlaySchool.
Прием заявок — до 29 января 2021 года на сайте: rybakovpreschoolaward.ru, результаты опубликуют в марте.
В конкурсе будет 211 победителей. Их ждут денежные призы (по 100 тыс. рублей для педагогов, заведующих и учителей, по 25 тыс. рублей для студентов, по $1000 для зарубежных лидеров), приглашение на Летнюю школу-интенсив с участием ведущих деятелей дошкольного образования, а также обучение по программе «ПРОдетей», разработанной Рыбаков Фондом. Победитель номинации для предпринимателей получит 4,5 млн рублей на открытие детского сада по франшизе Rybakov PlaySchool. Призовой фонд конкурса — больше 30 млн рублей.
По всем вопросам можно обращаться к координаторам конкурса по ЮФО и СКФО:
— Макарова Валентина Андреевна, тел. 8 (903) 457-75-38;
— Рахимкулова Дания Юрьевна, тел. 8 (928) 295-71-05.
armorient@mail.ru, vk.com/club135300820