Стартовал Международный конкурс имени Льва Семёновича Выготского в области дошкольного образования

Рыбаков Фонд существенно обновил конкурс, который проводит уже пятый год. Теперь он открыт не только для педагогов и студентов, но и для руководителей детских садов и предпринимателей в образовании. Кроме того, воспитатели могут подать заявку вместе со школьными учителями.

В конкурсе шесть номинаций, в них могут участвовать:

— педагоги, которые работают с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (в номинации «Педагог» могут принять участие педагоги, непосредственно работающие с детьми от 2х месяцев до 7 лет, вне зависимости от типа учреждения или должности, педагог может работать, в НКО или социальном центре);

— студенты выпускных курсов, магистранты и аспиранты, имеющие опыт работы с детьми;

— заведующие дошкольными учреждениями;

— предприниматели, а также педагоги и родители, готовые заниматься бизнесом в сфере образования;

— сотрудники детского сада и школы (совместная заявка), которые обеспечивают плавный переход ребенка между ступенями образования;

— зарубежные лидеры образования.

Участников ждут необычные испытания, включающие рассказ о себе в соцсетях и презентацию своих практик в коротких видео. Педагогам нужно будет пройти тест на приверженность ценностям гуманистической педагогики и психологии, описать свою практику в соцсетях и и выполнить задания. Заведующим садов — описать свой управленческий подход. Авторам парной заявки — воспитателю и учителю — предстоит провести мероприятие, объединяющее детский сад и школу. Предприниматели должны будут составить презентацию и бизнес-план проекта и защитить его перед командой сети детских садов и школ Rybakov PlaySchool.

Прием заявок — до 29 января 2021 года на сайте: rybakovpreschoolaward.ru, результаты опубликуют в марте.

В конкурсе будет 211 победителей. Их ждут денежные призы (по 100 тыс. рублей для педагогов, заведующих и учителей, по 25 тыс. рублей для студентов, по $1000 для зарубежных лидеров), приглашение на Летнюю школу-интенсив с участием ведущих деятелей дошкольного образования, а также обучение по программе «ПРОдетей», разработанной Рыбаков Фондом. Победитель номинации для предпринимателей получит 4,5 млн рублей на открытие детского сада по франшизе Rybakov PlaySchool. Призовой фонд конкурса — больше 30 млн рублей.

По всем вопросам можно обращаться к координаторам конкурса по ЮФО и СКФО:

— Макарова Валентина Андреевна, тел. 8 (903) 457-75-38;

— Рахимкулова Дания Юрьевна, тел. 8 (928) 295-71-05.

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