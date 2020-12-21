Машины Севавтодора с противогололедной смесью дежурят на дорогах

В Севастополе в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий: снег и понижение температуры ниже нуля.

ГБУ «Севастопольский Автодор» сообщил, что комбинированные дорожные машины Севавтодора с противогололедным материалом дежурят на повороте на Орлиное, в районе Верхнесадового, на участке автомобильной дороги Родное – Терновка для оперативного реагирования на изменение и ухудшение дорожных условий на спусках и подъемах. При ухудшении погоды число спецтехники может быть увеличено.

В ночь на вторник, 22 декабря для обеспечения бесперебойного проезда песчано-соляной смесью будут обработаны аварийно-опасные участки дорог: зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов. Водителей просят не препятствовать движению спецтехники с включенными проблесковыми маячками.

При обнаружении гололедицы на дорогах звоните в диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 (978) 998-59-83.