Из-за утечки газа на магистральном газопроводе на сутки отключат 108 домов

Обнаруженную 20 декабря строителями утечку газа на магистральном газопроводе на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе (в районе строительства крытого ледового катка), пообещали устранить за сутки.

О ситуации 21 декабря на аппаратном совещании доложил заместитель губернатора Николай Жигулин.

Из его рассказа следует, что после того, как строители почувствовали запах газа, на место выехала бригада ПАО «Севастопольгаз», которая составила акт об обнаруженном повреждении магистрального газопровода.

Ремонтники поставили хомут, который, по словам Н.Жигулина, в кратчайшие сроки нужно заменить.

— Специалисты исключают повреждение строительной техникой, полагая, что это изношенность трубы, которая была проложена в 60-е годы, — продолжил доклад замгубернатора, попросив срочно провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

— Особо аварийной ситуации не наблюдается, но лучше хомут заменить, чтобы ситуация в будущем не натворила бед, — пояснил Н.Жигулин. По его словам, под отключение 108 домов в Нахимовском, Балаклавском, Гагаринском и Ленинском районах. Позже выяснилось, что эьто 108 городских котельных.

Он уверил, что отключение будет хоть и глобальным, но на срок не более, а, возможно, даже менее суток. В течение этого времени, по его заверению, теплоноситель не успеет остыть.

— У нас все для этого есть: материалы, люди, а также понимание, как это сделать. Но при запуске будет необходим поквартирный обход, что предполагает понимание жильцов, — сообщил Н.Жигулин,

На это ему было поручено максимально довести информацию до жителей, чьи дома попадают под отключение. Кроме того, необходимло обеспечить контроль теплообеспечения в отключенных от газа домах и последующую оперативную организацию подключения газовых плит в квартирах.