Фиолентовское кольцо заасфальтировали

В понедельник, 21 декабря, четырехполосное движение запустили по всему Камышовскому шоссе. Последний участок — Фиолентовское кольцо — больше не препятствие для проезда. Его заасфальтировали.

Как сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено, работы на реконструируемой объездной дороге выполнены на 72%. Осталось доделать тротуары, инженерные коммуникации, установить опоры освещения, вернуть контактную сеть, построить железнодорожный мост. Финальный слой асфальта будут укладывать в апреле 2021 года.

«Дорожники обоснованно считают, что основание дороги должно постоять до весны. За это время получится выявить возможные дефекты и устранить их до укладки финишного слоя асфальта. В апреле дорога будет завершена в идеальном состоянии», — заверил губернатор города Михаил Развожаев, инспектируя запуск движения на Фиолентовском кольце.

Для обеспечения безопасности пешеходов на объездной дороге установят светофоры с кнопками. А надземные переходы — нужно еще проектировать.

«Чтобы движение по этой дороге было максимально беспрепятственным и безопасным, как для автомобилистов, так и для пешеходов. К сожалению, тот проект, который был сделан несколько лет назад, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Многое пришлось исправлять в процессе работ», — добавил М.Развожаев.

Напомним, что протяженность реконструируемого участка Камышовского шоссе — меньше семи километров: от ул.Хрусталева до ул.Шевченко. Работы начаты в феврале 2018 года.

Камышовское шоссе должно стать продолжением трассы «Таврида» и доходить до порта в Камышовой бухте. Но для этого необходимо построить двухуровневые развязки: вместо «огурца» на пересечении с ул.Хрусталева и на перекрестке с Казачинским шоссе. Данные объекты пока даже не запроектированы.