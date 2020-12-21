Для бездомных собак написали персональный закон

После разразившегося в городе скандала о шокирующих условиях содержания и гибели бездомных животных в севастопольском приюте для бездомных собак фракция ЛДПР городского заксобрания разработала региональный законопроект о защите животных. Но зоозащитники уверяют, что городу нужны не просто принятые, а реально работающие законы.

Вот уже несколько лет в работе с бездомными и безнадзорными животными в России и в Севастополе руководствуются федеральным законом об ответственном обращении с животными. Но исполнить все его нормы в нашем городе еще ни разу не удалось.

Депутаты решили укрепить нормативно-правовую базу и подготовили местный закон. К сожалению, ознакомиться с документом на данной стадии невозможно. В настоящее время законопроект «О домашних животных и животных без владельца в Севастополе» проходит оценку регулирующего воздействия. Тем не менее, изучая сообщения пресс-службы регионального отделения ЛДПР о проделанной депутатами законотворческой деятельности, можно сделать вывод, что разработанный законопроект, как близнец, похож на своего старшего брата — федеральный закон, повторяет суть и изложенные в нем статьи и только в некоторых случаях вносит дополнения.

Так, в новом документе, в частности, авторы предлагают установить регулирование численности бездомных животных исключительно методом стерилизации, запретив при этом регулирование путем эвтаназии.

Обратимся к федеральному закону, с 1 января 2020 года для регулирования численности бездомных животных возможна только одна программа — «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания». При этом закон категорически запрещает умерщвлять животных в приютах, только если ветеринаром установлено, что животное страдает от «тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью».

Законопроектом, в частности, регулируется порядок создания и содержания государственных и частных приютов для животных на территории региона. Здесь нужно подчеркнуть, что в методических рекомендациях к федеральному закону, разработанных Минприроды России, уже прописаны все нормативы по организации таких заведений. В методических указаниях изложены требования к обустройству помещений, используемых для приема животных: к размеру вольеров и клеток, температурно-влажностному режиму, освещенности, вентиляции, водоснабжению, обустройству ветеринарного пункта и карантинного помещения.

По словам одного из авторов законопроекта — депутата Андрея Куринова, региональный закон вводит ряд понятий, которых нет в федеральном законе. В Севастополе существуют различные передержки безнадзорных животных, волонтеры на свое усмотрение осуществляют уход и заботу за такими животными, однако их статус не закреплен ни одним нормативно-правовым актом.

— Например, статус «опекун-куратор» будет касаться людей, которые могут взять опекунство над бездомным животным, находящимся в приюте. Они смогут приходить туда, кормить подопечного, гулять с ним и нести ответственность. Все обязанности и права будут официально прописаны, — объясняет А.Куринов.

Кроме того, новым документом вводится обязательная система регистрации и перерегистрация животного и его хозяев. До этого эта норма имела рекомендательный характер. Учет предполагает внесение сведений о животном и его владельце в единую базу данных (реестр) и идентификацию — получение животным «паспорта», в который вносятся сведения о нем и его владельце. Это может быть чип, бирка, татуировка или любой другой из известных вариантов маркировки животных. База данных облегчит поиск потерявшегося питомца и даст возможность наказывать тех, кто бросил животное умышленно.

В настоящее время об ответственности за нарушение федерального закона сказано, что нарушители несут административную, уголовную и иную ответственность. За жестокое обращение с животными отвечает Уголовный кодекс. За преступление против животных по некоторым статьям нарушителю могут грозить штраф, исправительные работы или до трех лет колонии.

Законотворцы объясняют, что, несмотря на это, в сфере обращения с животными имеют место случаи нарушений, которые не подпадают под критерии уголовного деяния, и нарушители остаются безнаказанными. В данном случае, в процессе реализации указанного законопроекта, возможно будет определить категорию административных правонарушений, за которые на региональном уровне может быть установлена такая ответственность. Авторы предлагают ввести административную ответственность за жестокое отношение с животными, это можно будет сделать на основании регионального закона.

Во фракции ЛДПР также считают, что стоит установить камеры онлайн наблюдения в вольерах с животными, а к конкурсу в следующий раз допускать только фирмы, специализирующиеся на работе с животными и работающие в ветеринарной сфере не менее пяти лет.

Здесь следует отметить, что конкурсы на поиск исполнителей услуг по «отлову — стерилизации — вакцинации — возврату животных в прежнее место обитания» регулируются законом «О государственных закупках», а это совсем другой закон.

Также представитель заказчика госконтракта в Севастополе начальник производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Наталия Воейкова на встрече с защитниками животных, которая проходила на площадке волонтеров «Мы вместе», сообщила, что в здании, где содержатся животные, размещены четыре видеокамеры, которые фиксируют все происходящее.

На той же встрече зоозащитники потребовали компетентные органы наказать виновных в гибели животных в севастопольском пункте передержки. Общественников возмутили слова Н.Воейковой о том, что у заказчика к исполнителю — юридической фирме «Севастопольского центра права» претензий нет. Собравшиеся не могли понять, как случилось, что за весь период исполнения госконтракта представитель заказчика, ежедневно посещавший приют с целью проверки, нарушений не выявил.

По словам зооактивистки Татьяны Дмитричевой, все пункты технического задания на выполнение госзаказа по отлову животных на 2020 год были хорошо прописаны на основании действующих законов и правовых норм, но проблема заключается в том, что законы в должной мере не исполняются.