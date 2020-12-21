Число заболевших внебольничными пневмониями растет

По состоянию на утро 21 декабря в Севастополе выявлено еще 83 заболевших covid-19, четверо человек в возрасте от 56 до 75 лет скончались.

С начала года новой коронавирусной инфекцией заболели 5929 человек, выздоровели 5442, 200 умерли.

По сообщению заместителя губернатора Александра Кулагина, озвученном 21 декабря на аппаратном совещании, за минувшую неделю заболели 563 человек, что на 39 больше, чем за неделю до этого.

Он также отметил значительный рост госпитализированных больных в возрасте 65+. Их на сегодня в стационарах 479 человек. Неделей раньше таких было 426. В отделении интенсивной терапии находятся 46 человек, из них трое — на ИВЛ.

— Серьезный рост отмечен по внебольничеым пневмониям, выявление по которым за эту неделю составило 790 случаев, с подтвержденным и неподтвержденным ковидом, против 673 неделей раньше, — доложил А.Кулагин.

Он же отчитался, что лабораторию пцр на территории инфекционной больницы введут в эксплуатацию до конца года, а работу диагностической лаборатории в кожвендиспансере перевели на круглосуточный режим.

Что касается поставок медицинского кислорода, то его запас, по словам замгубернатора контролируется.

— Нужно дополнительно 200 баллонов жидкого кислорода. 100 баллонов уже нашли, еще 100 на этой неделе будут закуплены, — отчитался он.

Также закуплено большое количество кислородных концентраторов, которые в случае перебоев с поставками баллонов могут быть включены в работу. К этому он добавил информацию о системе, которая устанавливается в Первой горбольнице — большом кислородном концентраторе, который обещают ввести в эксплуатацию до конца недели.