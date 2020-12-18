Взнос за капремонт увеличили на 90 копеек с квадратного метра

На заседании правительства города 17 декабря принято решение об увеличении с 1 января 2021 года взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Севастополя.

Как пояснил и.о.директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, расчет взноса произведен на основании методических рекомендаций и с учетом коэффициента инфляции в размере 1,04.

— У нас в 2020 году за квадратный метр была стоимость 7,02 рубля, сейчас будет — 7 рублей 92 копейки, — сказал Е.Горлов. Он добавил, что это ежегодное мероприятие, и утвержденное увеличение — небольшой рост по сравнению с другими регионами РФ.

Путем несложных вычислений можно определить, что тариф подняли не на четыре процента инфляции, как объяснил Е.Горлов, а на 13%.

В 2020 году размер взноса на капремонт в Севастополе был повышен на 8,5% по сравнению с 2019 годом.