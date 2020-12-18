В пещеру Таврида привезли первые фигуры ископаемых животных

В Крым доставили первую партию фигур древних животных, остатки которых были найдены в пещере Таврида.

Это бизон с теленком, семья лошадей из трех особей, саблезубый тигренок, пещерная гиена и две антилопы. Фигуры выполнены из пенопласта и покрыты прочной антивандальной защитой.

«Фигуры представляют собой реконструкцию животных, ископаемые остатки которых часто встречаются среди находок в пещере Таврида», — сообщил ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев.

Ученые хотят показать наиболее известных и интересных из них. Например, древние лошади, по-научному лошади Стенона, отличались от современных более коренастым телосложением. В пещере найдено две формы стеноновой лошади: крупная и мелкая. Было решено сделать реконструкцию крупной.

До конца года из Санкт-Петербурга привезут еще 11 фигур слонов, носорогов, саблезубых тигров и пещерного медведя. Всего в экспозиции у пещеры будет представлено 20 животных.

«Фигуры требуют некоторых доработок по исполнению поверхности. Они будут установлены на территории ландшафтного парка, который будет создан на плато над пещерой Таврида. Когда мы сделаем планировку территории, фигуры будут объединены в биогруппы, например, семья лошадей и ископаемые антилопы», — добавил Д.Старцев.

Экспозицию откроют для туристов к началу летнего сезона.