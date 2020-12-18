Сотрудник банка осужден за кражу почти четырех миллионов рублей

Часть похищенных денег следователи откопали в лесопосадке и вернули пострадавшей. Недостающую сумму компенсировал банк.

Ленинский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника сектора по обслуживанию юридических лиц коммерческого банка, признав его виновным в краже в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что в августе 2020 года сотрудник банка похитил из оставленного в депозитарии металлического ящика принадлежащие жительнице Севастополя 3,9 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Часть похищенных денег — 2,1 млн рублей, которые злоумышленник спрятал в лесопосадке, возвращена потерпевшей. Их изъяли в ходе следственных действий.

Кроме того, решением суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с банковского учреждения оставшейся части ущерба в размере 1,8 млн рублей.