С нового года плата за жилищные услуги увеличится

С 1 января 2021 года возрастет плата за содержание жилого помещения в многоквартирных домах. Такое решение принято 17 декабря на заседании правительства города.

— Плата в одноэтажном многоквартирном доме у нас в 2020 году составляла 12,28 рубля за квадратный метр, а в 2021-м составит 12,69 рубля. В пятиэтажном доме без мусоропровода было 13,39 рубля, а станет 13,84 рубля, в 10-этажном — было 18,67 рубля, теперь будет 19,15 рубля, — объявил и.о.директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

В качестве примера он привел расчет для квартиры площадью 33 кв.метра. В 2020 году плата за нее составила 441,93 рубля, а в 2021 году она увеличится до 456,7 рубля.

По словам Е.Горлова, принятое решение соответствует приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также методическим рекомендациям для собственников жилых помещений, которые так и не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным жилым домом. Рост индекса потребительских цен учтен на уровне 3,6%.