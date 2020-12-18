Новогодняя иллюминация обошлась городу в 60 миллионов рублей

Руководитель горхоза Евгений Горлов рассказал, как и что будет создавать ощущение праздника на улицах Севастополя и сколько на это потратили средств.

Новые элементы иллюминации используют с уже имеющейся, состояние которой вполне позволяет продолжить ее эксплуатацию. Закупленные в этом году элементы уличного убранства также будут многолетними, и они имеют гарантию от поставщика.

Е.Горлов рассказал, что город будет украшен масштабно.

— Установили 226 светильников художественной декоративной подсветки, 41 гирлянду падающего снега, 20 новых инсталляций, 146 консолей и 25 подвесов на опорах освещения, — перечислил новинки новогоднего декора руководитель горхоза.

Среди претендующих на историчность консолей он особо упомянул инсталляции по центральному городскому кольцу в виде профиля адмирала Нахимова, изображения пушек и парусников.

На Приморском бульваре монтируется светящаяся ротонда в окружении саксофона и контрабаса, размещают беседки и светящиеся деревья.

На площади Нахимова уже выстроена арочная галерея, которая ведет к главной городской елке.

Синопский спуск украсили световым фонтаном из светодиодных каскадов вдоль лестничных маршей в окружении подсвеченных деревьев.

Центральную клумбу площади Ушакова обрамили инсталляцией вокруг кедра, которая, по словам Е.Горлова, выполнена в канве недавно проведенной реконструкции Большой Морской. Он пообещал, что бетонные опоры, на которых установлена «эта световая волна», уберут с газона сразу после новогодних праздников. Кстати, этот светящийся забор вокруг клумбы очень неоднозначно воспринят горожанами.

На площади Восставших появились маяк и парусники, а на улице Руднева — анимационные растяжки со снеговиками-жонглерами и снеговиками-горнолыжниками.

На аллее от театра им.Луначарского вновь установили громадины стилизованных дам и кавалеров 19 века. Памятник Екатерине в очередной раз заслонила светящаяся царская карета. У въезда в Гагаринский район в очередной раз землян приветствуют два иллюминированных космонавта — красный и синий.

В рамках новогоднего убранства также устанавливают 20 дополнительных фотозон, в том числе в парке Победы и в парке Учкуевка. Кстати, в последнем будет празднично украшена входная зона, установлен шатер на новогоднюю ель, декорированы цветочные клумбы.

Старые элементы декора предполагается разместить в отдаленных районах города.

По словам Е.Горлова, проводимый ремонт на площади у Гагаринской администрации не помешает декорировать и это пространство. К тому же к Новому году горхоз планирует открыть все парки, которые сейчас обновляются.

Завершить все работы по декорированию города предполагается к 25 декабря, а снять их предполагается через месяц. Однако некоторые останутся в качестве круглогодичного декора.

Напомним, что новогодняя иллюминация для украшения города, закупленная в 2016 году, обошлась городскому бюджету в 20 миллионов рублей.