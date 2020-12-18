Коронавирусным больным советуют не пить на Новый год

Врачи предупреждают об опасности избыточного употребления алкоголя даже для здоровых людей. А больным кронавирусной инфекцией спиртное и вовсе противопоказано!

Новый год — праздник с обильными застольями и традиционным употреблением веселительных напитков. По статистике, в период новогодних праздников из-за избыточного употребления алкоголя в два раза возрастает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Что нужно знать об алкогольных напитках, чтобы праздники прошли без эксцессов и принесли радость.

Алкогольное отравление — это состояние, которое развивается в результате воздействия на организм этилового спирта в больших количествах, вызывает нарушение функций организма и создает опасность для жизни человека. Чаще всего алкогольное отравление наступает, когда человек за короткий промежуток времени потребляет большое количество спиртных напитков. Отравление этанолом может быть смертельным и требует специализированного лечения в стационаре.

Симптомы отравления алкоголем

Обратите внимание на симптомы, указывающие, что опьянение достигло стадии отравления: спутанность сознания, сниженная реакция на обращенную речь и болевые раздражители. При алкогольном отравлении наблюдаться резкое падение температуры, кожные покровы становятся бледными с синеватым оттенком. Резко усиливается или замедляется дыхание. Нередко во время алкогольного отравления может полностью останавливаться дыхание или случиться сердечный приступ.

Что нужно делать при остром отравлении?

Если состояние алкогольной интоксикации не угрожает жизни человека, нужно промыть желудок с помощью двух-трех литров жидкости: используйте кипяченую воду или препарат регидрон. При наступлении рвоты обеспечьте пострадавшему удобное положение, поверните набок, наклоните голову. Для очищения организма от токсинов, дайте энтеросорбенты: смекту, полисорб, активированный уголь. Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему продолжать пить алкоголь. Также не давайте ему кофе или крепкий сладкий чай, так как это может ухудшить его состояние.

Нельзя отрезвлять человека под холодным душем. Алкоголь и так понижает температуру тела, а холодная вода способствует дополнительному переохлаждению.

Нередко, при алкогольном опьянении на следующий день человека мучают головные боли. В таких случаях дайте нурофен или ибупрофен, так как при приеме аспирина, ацетилсалициловая кислота взаимодействует с этанолом и может вызывать токсические реакции.

Covid-19 и алкоголь

Учитывая распространение коронавирусной инфекции, нужно быть предельно осторожными с употреблением алкоголя. Известный факт, что при инфицировании covid-19 есть риск к повышению тромбообразования. Алкоголь, попадая в кровь, склеивает эритроциты и способствует склонности к образованию тромбов, что может утяжелить состояние больного. Если у вас подтвержден диагноз covid-19, то употреблять алкоголь нежелательно.