Украинский «Энергоатом» будет судиться с РФ по активам в Крыму

Украинское государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (ГП «НАЭК «Энергоатом») наняло международную юридическую фирму для подготовки против России иска в международный суд с целью получения компенсации за активы в Крыму.

«17 декабря 2020 года между ГП «НАЭК «Энергоатом» и международной юридической фирмой Shearman & Sterling заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении. Уточняется, что планируемый процесс будет касаться «компенсации за активы, утраченные в Крыму», — цитирует ТАСС пресс-службу «Энергоатома».

Указанная юридическая фирма ранее уже участвовала в аналогичных делах против России и имеет опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров с соседним государством. Когда будет подан иск и в какой именно суд, не сообщается.

Украинские СМИ писали о подготовке такого иска, утверждая, что он будет подан в Международный суд ООН в Гааге. Кроме того, сообщалось, что предметом спора будет Донузлавская ветряная электростанция, расположенная в Сакском районе Крыма.

Учебный реактор ИР-100 был построен в 1967 году в Севастополе для военно-морского инженерного училища в бухте Голландия. По нормам срок его эксплуатации не должен превышать 60 лет.

В украинское время реактор стал научно-исследовательской базой Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности (Украина), а после марта 2014 года перешел Севастопольскому государственному университету (Россия).

В настоящее время реактор выведен из эксплуатации.