Проект бюджета города на 2021 год принят в первом чтении

Подготовленный 10 дней назад правительством города законопроект «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» рассмотрен на сессии заксобрания 17 декабря и принят в первом чтении.

Докладчиками по данному законопроекту выступили директор Департамента финансов Севастополя Владимир Штоп, руководитель постоянной комиссии Законодательного Собрания города Севастополя по бюджету Сергей Лисейцев, председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева.

Накануне по проекту закона прошли публичные интернет-слушания, которые не вызвали интереса у горожан — предложений и замечаний не поступило. А вот при рассмотрении на заседаниях профильной комиссии городского парламента депутаты озвучили почти 270 проблемных вопросов, требующих уточнения и решения.

Особую озабоченность вызвали уменьшение бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение государственных программ Севастополя, обеспеченность лекарственными препаратами первой необходимости, создание аптечного склада, ревизия закупленного медицинского оборудования, укомплектованность штатными единицами больниц и поликлиник города, необходимость ускорения разработки программы развития сельскохозяйственных территорий, пробуксовка реализации закона о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно и многие другие.

Все вопросы будут обобщены и отправлены в правительство Севастополя. После получения ответов их рассмотрят на заседании бюджетной комиссии перед вторым чтением.

В соответствии с законом, установлен семидневный срок внесения поправок в проект закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Поправки будут приниматься до 12.00 23 декабря.