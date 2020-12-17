Председатель заксобрания Севастополя сообщил, что болен коронавирусом

О болезни руководитель городского парламента написал в «Фейсбуке».

«Неделю назад я почувствовал недомогание, и у меня поднялась температура, поэтому мною было принято решение уйти на самоизоляцию и дистанционный режим работы, за это время я дважды получил отрицательный результат теста на covid-19 и готовился к проведению сегодняшнего очень важного пленарного заседания. Буквально за полчаса до начала пленарного заседания мне пришел результат третьего теста, который оказался положительным», — написал В.Немцев.

Далее он сообщил, что направился в инфекционную больницу для госпитализации.

Интересно, что на фото, сделанном 9 декабря, накануне начала недомогания, В.Немцев возлагает цветы на кладбище Коммунаров без маски, но с перевязанной левой рукой.

На утро 17 декабря в Севастополе зарегистрированы 76 новых случаев коронавирусной инфекции и смерть пяти человек от этого заболевания.

Всего с начала года новой коронавирусной инфекцией заразились 5602 человека, выздоровели — 5233, 185 умерли.