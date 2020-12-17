По мысу Хрустальный проводят общественные обсуждения

Департамент архитектуры Севастополя объявил о начале общественных обсуждений по внесению изменений в документацию по планировке территории, на которой собираются строить объекты культурного кластера.

Официально изменяемый документ называется «Проект планировки и проект межевания территории с кадастровым номером 91:03:001001 (Карантинная бухта)». По «доброй» традиции информационные материалы по вносимым изменениям пока не опубликованы. Общественные обсуждения проводятся с 16 декабря по 18 января в интернете (через раздел «Общественные обсуждения» на сайте dag.sev.gov.ru), а на документы к ним можно будет взглянуть на сайте департамента архитектуры с 24 декабря.

Известно только, что меняется характеристика объектов капитального строительства социального, общественно-делового и иного назначения на этой территории.

Составить представление, что это за территория, можно по документации, которую обсуждали полтора года назад — в апреле 2019 года. Земельный участок с кадастровый номером 91:03:001001 (Карантинная бухта) — это территория от восточного берега Карантинной бухты, где сейчас строят памятник Примирению, весь мыс Хрустальный, отведенный под культурный кластер с оперным театром, музеем, балетной академией и казенным жильем для служителей Мельпомены и Терпсихоры, далее — Артиллерийская бухта и набережная Корнилова, вплоть до здания ДДЮ.

Нужно отметить, что по Градостроительному кодексу РФ, на который ссылается закон Севастополя о проведении общественных слушаний (обсуждений), принять в них участие могут не все жители города, а только граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты. Учитывая, что на мысе Хрустальный и Артбухте крайне мало жилой застройки, особой активности граждан на обсуждениях ждать не приходится.

Об обещанных общественных слушаниях по проекту строительства культурного кластера на мысе Хрустальный пока ничего не слышно.