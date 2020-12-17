Открыли цифровой офис банка РНКБ

В новом отделении будут работать не сотрудники банка, а его клиенты. Задача персонала — только помогать.

Преимущество банковских офисов цифрового формата в том, что клиенты самостоятельно выполняют все банковские операции, начиная от оплаты коммунальных платежей, заканчивая оформлением заявок на любые продукты банка.

Рабочее пространство таких отделений позволяет в комфортной обстановке получить широкий спектр финансовых услуг при помощи личного ноутбука или телефона. Сотрудники «цифрового офиса» помогут клиентам совершить нужную операцию, обучат и расскажут как эффективно использовать возможности мобильного приложения.

— Для нас такие отделения удобны с точки зрения обустройства и эксплуатации. В них нет кассовых кабин, больших стоек, компьютеров. Содержание и обслуживание становится дешевле. Эту выгоду в виде сниженных комиссий за платежи и повышенных ставок по депозитам мы передаем клиентам, — рассказалт председатель правления РНКБ Михаил Якунин. — Это взаимовыгодный процесс, он выгоден банку и гражданам.

На сегодняшний день в Севастополе открыто два таких цифровых офиса. По словам М.Якунина, в ближайшем будущем таким образом будет переформатирована вся банковская сеть. В некоторых офисах часть помещений сохранят в старом формате. Там будут решаться вопросы по обслуживанию клиентов со сложными и «тяжелыми» продуктами.

«Очеловечиванием услуги» назвал это событие в банковской сфере губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который присутствовал на открытии нового офиса РНКБ.

— Это дружелюбная среда, куда человек приходит и в свободном режиме общается с консультантом. Здесь ему на его собственном аппарате помогут настроить приложение и обучат, как им воспользоваться, — подчеркнул он.