Оперный театр и балетную академию обещают показать через неделю

На сайте департамента архитектуры документация по планировке территории на мысе Хрустальный и визуализация двух объектов этого культурного кластера будут опубликованы 24 декабря.

Как сообщалось, департамент архитектуры Севастополя объявил о начале общественных обсуждений по внесению изменений в документацию проекта планировки и проекта межевания территории с кадастровым номером 91:03:001001. Это будущий культурный кластер на мысе Хрустальный. Обсуждения из-за коронавируса проводят в интернете с 16 декабря, а документацию к ним выложат на сайте департамента лишь через неделю.

Одновременно с этим в СЦКиИ, на ул.Ленина, 25, будет организована экспозиция документации.

«Наконец все смогут увидеть, как будут выглядеть объекты: уже готовы и будут представлены проекты Академии хореографии и Театра оперы и балета», — сообщил в своем Инстаграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Что касается музейного комплекса, то на предполагаемом месте его размещения — за зданием Гидрофизического института сейчас идут археологические раскопки, поэтому окончательного решения о строительстве пока не принято.

Также нет завершенной концепции Мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя. Вероятно, для этого будет объявлен всероссийский архитектурный конкурс.