Нарисовали мурал на всю площадь

Заявленный на конец октября художественный проект по созданию монументального изображения на тему моря на территории кампуса СевГУ в бухте Голландия, наконец-то завершен.

Масштабный объект уличного искусства — мурал выполнили Сергей Овсейкин и Кирилл Стефанов — художники российской стрит-арт группы ZUKCLUB. Основная идея проекта, задуманного Российской государственной художественной галереей, привлечь внимание жителей Севастополя к стрит-арту и вдохновить других художников преобразить облик города в лучшую сторону.

Сначала предполагалось, что рисунок на тему моря разместят на подпорной стене. Но потом было решено отдать под мурал всю площадь перед кампусом. В результате на трех тысячах квадратных метрах бетонной поверхности расположились различные зоны и дорожки, места для бега, игр и активного времяпрепровождения.

«Проект с талантливыми художниками из стрит-арт группы ZUKCLUB в Севастополе яркий пример успешного сотрудничества и популяризации современного искусства. Уверен, что красочная площадь в кампусе Университета станет центром притяжения для молодежи», — сказал директор Российской государственной художественной галереи Виталий Зотов.

Справка

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская государственная художественная галерея» (Российская галерея искусств) — вновь образованный федеральный музей изобразительного искусства в составе театрально-образовательного и музейного комплекса в Севастополе на мысе Хрустальный.

Открытие этого культурного кластера запланирован на конец 2023 года.