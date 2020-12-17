На самокаты пока управы нет

Прокат электросамокатов должен регламентироваться региональным законом, которого в Севастополе пока нет.

Появившиеся в конце лета на улицах города прокатные электросамокаты с бирками Seagull остаются полной загадкой для горожан, а городские власти пока не знают, что с ними делать.

В октябре попытки журналистов «Севастопольской газеты» разобраться в ситуации с самокатами, пристегнутыми к дорожному ограждению или парковочным велостойкам, к результатам не привели. В Ленинском муниципалитете такого самоуправства с устройствами для парковки велосипедов, не предназначенных для коммерческого использования, даже не заметили, следует из ответа на информационный запрос редакции. Но там и не должны это контролировать.

В главном управлении потребительского рынка и лицензирования ответили, что вопросы по аренде самокатов в их компетенцию не входят. В департаменте экономического развития сообщили, что к ним запрос на сопровождение проекта, связанного с прокатом электросамокатов Seagull, не поступал, но хозяин самокатов — предприниматель из Ставрополя. В департаменте экономразвития пообещали прояснить ситуацию с законностью проката голубых самокатов подробнее.

В ГБУ «Севастопольский Автодор» газете подтвердили, что проблема существует, ее необходимо решать, опираясь на правовую базу, которая на сегодня в городе просто отсутствует.

Стоят на тротуарах и мешают проходу

Правомерность нахождения самокатов Seagull на улицах города беспокоит и севастопольцев. Среди обращений, поступивших в «Севастопольскую газету» после ноябрьской публикации об этой проблеме, — письмо Юлии Леоновой, которую беспокоят хаотично расставленные самокаты. Аргументированность представленного в ее письме анализа ситуации говорит о заинтересованности в вопросе благоустройства города.

«Сейчас люди реже пользуются услугами проката, но при этом количество самокатов в городе не уменьшилось. Просто в летнее время их на велопарковках стояло по 2-5 штук, сейчас же они выстроены по 8-10 штук в ряд. Более того, часто эти самокаты стоят на тротуарах, препятствуя проходу пешеходов», — пишет Ю.Леонова.

Она отмечает, что прикрепленные к дорожному ограждению и фонарным столбам самокаты эстетики городским улицам не добавляют. И это противоречит утвержденным правилам благоустройства территории Севастополя, согласно которым не допускается размещать и хранить материалы, сырье, продукцию, товары, тару, механизмы, оборудование вне специально установленных мест на территориях общего пользования, размещать товар на газонах и тротуарах, складировать тару, запасы товаров и отходов на территориях, прилегающих к объектам торговли.

Казалось бы, раз речь идет о самокатах, используемых в коммерческих целях, их собственник обязан соблюдать правила и законы об осуществлении торговой деятельности. Но почему-то не соблюдает.

Оказывается, для такого рода предпринимателей в законодательстве имеются удобные лазейки, на которые обращает внимание автор письма. В Законе Севастополя от 17.04.2015 №130-ЗС «Об административных правонарушениях» имеется статья 11.1 «Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест». Этот закон предусматривает административную ответственность только тех предпринимателей, которые используют для торговой деятельности нестационарные торговые объекты. Пункт 3 статьи 10 регионального закона «О государственном регулировании торговой деятельности в Севастополе» предусматривает ответственность за торговлю и не затрагивает оказание услуг, коими и является прокат электросамокатов.

«Осуществление торговой деятельности в Севастополе на земельных участках без использования стационарных торговых объектов либо без использования нестационарных торговых объектов, размещенных в утвержденном правительством Севастополя порядке, а также торговая деятельность в Севастополе вне ярмарок, розничных рынков и иных специально отведенных для этого мест не допускается», — цитирует она закон, делая вывод, что указанные нормативно-правовые акты нуждаются в доработке.

В ряде других российских регионов эти вопросы проработаны, в результате чего самокаты, загромождающие общественные пространства или закрепленные в неположенных местах (заборы, ограждения), срезают и перемещают на штрафстоянку. В европейских странах за нарушение правил парковки и вовсе выписывают штрафы. К слову, все это делается муниципальными властями.

Налоги платят, но не здесь

Об этом «Севастопольскую газету» проинформировал департамент экономического развития. На их запрос в УФНС России по Севастополю получен ответ, что в силу регистрации ИП Федюнина В.Е. на территории Ставропольского края уплата налогов, платежей и взносов производится индивидуальным предпринимателем в бюджет по месту жительства по виду деятельности «прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров». То есть налоги предприниматель платит, но не в бюджет Севастополя. А инфраструктуру и общественные пространства использует здесь.

В свою очередь, департамент имущественных и земельных отношений сообщил, что размещение электросамокатов в Севастополе осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта «Умный город». Однако среди «более 20 распоряжений о выдаче разрешений на размещение на замельных участках, находящихся в государственной собственности Севастополя без предоставления земельных участков и установления сервитутов» ИП Федюнин Владислав Евгеньевич не значится.

Начали что-то делать

В конце концов департамент городского хозяйства озадачился электросамокатным вопросом и в результате анализа всей имеющейся информации провел совещание с участием представителей исполнительных органов государственной власти. Его итогом стала рекомендация департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработать порядок размещения пунктов проката электросамокатов, эвакуации при несанкционированнном размещении и правил их эксплуатации. Правовую базу транспортники должны разработать, используя опыт Москвы.

А без нее...

«Пока эта ситуация не изменится, некоторые «особо предприимчивые» предприниматели продолжат «набивать карманы», совершенно не заботясь об удобстве горожан и архитектурном облике Севастополя», — так закончила свое письмо в редакцию Ю.Леонова.