Главное здание полиции оградят колючей проволокой

У здания УМВД Севастополя на пл.Восставших срубили многолетние хвойные деревья, установили забор, обезобразили подпорную стену, перенесли лестницу, повесили светящуюся надпись на длину всего фасада, что это здание полиции. В довершении на забор водрузят колючую проволоку.

Тендер на выполнение работ по монтажу армированной колючей ленты «Егоза» на кирпичное ограждение территории УМВД России по Севастополю на пл.Восставших размещен на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию за 30 дней по верхней наружной части ограждения административного здания полиции подрядчик должен установить 197 погонных метров заградительной колючей проволоки. Работы обойдутся в 70 тысяч рублей. Результат можно будет оценить сразу после новогодних праздников.

Справка

Армированная колючая проволока «Егоза» — активный способ защиты периметра. Колючая проволока обычно используется для ограждения крупных предприятий, аэропортов, атомных электростанций и прочих спецобъектов, таких как тюрьмы и психбольницы. В ограждающих конструкциях ее применяют в сочетании с вибрационными датчиками, системами теленаблюдения и другими защитными устройствами.