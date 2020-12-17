Экологическую акцию раскритиковали

Объявленная в Севастополе акция по сбору макулатуры вызвала дискуссию: действительно ли мероприятие проводится с целью ресурсосбережения или это очередная пиар-акция в борьбе за высокий рейтинг в соревновании российских регионов и муниципалитетов.

8 декабря стартовала экологическая акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру — спаси дерево». Об этом на своей странице в социальной сети объявил глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин, сообщив, что администрация района совместно с управляющими компаниями «Центр» и «УК» принимают участие во Всероссийском эко-марафоне и приглашают жителей, а также все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения принять в ней участие.

Акция призвана привлечь внимание людей к ресурсосбережению, задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

При этом организаторы мероприятия приводят такие данные: одна тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек, экономит 1000 кВт электроэнергии и 20 тысяч литров пресной воды!

Далее, ссылаясь на официальный сайт мероприятия, М.Мишин пишет: «Участники, собравшие более 300 кг макулатуры, заполняют заявку на вывоз на сайте. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции. В случае, если нет возможности собрать такой объем макулатуры, можно обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

Экологический пост главы местной администрации получил не более десятка «лайков» и один возмущенный комментарий: «Даже в Советском Союзе было больше стимулов. На улице пандемия бушует. Врачей не хватает, а вы — спаси дерево? Серьезно? Все это похоже на идейный разводняк. Людей нужно серьезно заинтересовывать на раздельный сбор мусора, а не хайповать разовыми акциями».

Социально-значимый проект «Ресурсосбережение. Всероссийский Эко-марафон «Сдай макулатуру — Спаси дерево!» проходит на территории Российской Федерации уже несколько лет. Он построен на соревновательном принципе. Муниципальные образования передают друг другу эстафету сбора макулатуры. Борются за максимально высокое место в Зеленой рейтинговой таблице области, выявляют активных граждан достойных звания Эко-героя. Призы вручаются наиболее активным муниципалитетам. При подсчете результатов учитывается количество участников и собранных килограммов, но при условии, что общий результат области превышает 100 тонн.