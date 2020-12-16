Вооруженная охрана на котельных была только в актах

Прокуратура инициировала уголовное дело по факту мошенничества при оказании услуг по охране котельных Севтеплоэнерго.

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства о закупках товаров, лицензировании и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Установлено, что в декабре 2019 года между охранным предприятием и ГУП «Севтеплоэнерго» заключен договор об охране котельных на общую сумму 26 млн рублей.

В ходе его исполнения должностные лица охранного предприятия в акты вносили сведения об услугах по вооруженной физической охране котельных, которые фактически не предоставлены. У фирмы попросту отсутствовало необходимое количество служебного огнестрельного оружия и сотрудников, имеющих допуск к обращению с ним. В результате ГУП «Севтеплоэнерго» оплатило за фактически неоказанные услуги за первое полугодие 2020 года не менее 1,3 млн рублей.

По материалам проверки в отношении должностных лиц охранного предприятия полицией возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Ход расследования находится на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.