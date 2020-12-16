В Крыму за сутки 354 зараженных коронавирусом, в Севастополе — 81

Новая коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 354 человек в Республике Крым. В Севастополе новых заболевших на утро 16 декабря — 81.

На полуострове с конца ноября отмечается рост заболеваемости covid-19. В Республике Крым ежедневно фиксируют более 300 случаев заражения коронавирусом, в Севастополе — более 70.

Всего в Севастополе с начала года новой коронавирусной инфекцией заболело 5526 человек, выздоровели 5140, 180 умерло.

В Республике Крым статистика такова: всего заболевших — 19998, выздоровевших — 15118, умерших — 392.