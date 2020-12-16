Совфед распространил статус ветерана войны на жителей осажденного Севастополя

Совет Федерации одобрил на заседании в среду, 16 декабря закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС .

Закон был принят Государственной Думой. Согласно ему, граждане, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Теперь для вступления закона в силу, его должен подписать Президент РФ.

Как пояснила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, еще в период нахождения города в составе Украины жителям осажденного Севастополя в соответствии с украинским законодательством был присвоен статус ветеранов Великой Отечественной войны, а также предоставлены соответствующие льготы и гарантии. После возвращения Севастополя в состав России принятие данного закона восстанавливает историческую справедливость, а также является признанием подвига жителей города в период героической обороны Севастополя.

Статус ветеранов Великой Отечественной войны в связи с принятием документа смогут получить 1 217 человек. На реализацию новых норм потребуются дополнительные расходы федерального бюджета: в 2020 году на эти цели необходимо будет выделить порядка 84,6 млн рублей, в 2021 году — около 216,5 млн рублей, в 2022 году — 223,2 млн рублей, а в 2023 году — 230,9 млн рублей.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года.