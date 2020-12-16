Снимут сериал о чести и бесчестии, дружбе и любви

Речь идет о восьмисерийном телепроекте «Соленая река», в котором будет рассказан один из малоизвестных и весьма полемичный эпизод истории Черноморского флота первой половины 19 века.

В его основе — сценарий, созданный продюсером компании «Босфор», руководителем киношколы «Площадка синема» в Севастополе, руководителем и организатором кинопроизводства Сергеем Тырсой.

О будущем фильме, работа над которым уже началась, «Севастопольской газете» рассказал сам автор проекта.

С.Тырса начал с того, что сценарий фильма был написан еще в 2005 году и был утвержден кинокомпанией «Апокриф». Но в силу последующей реорганизации Госкино на том все и застопорилось. В очередной раз интерес к проекту проявился полгода назад, теперь уже со стороны весьма серьезных российских кинокомпаний и продюсеров, на сей раз — с перспективой реализации.

— Почему такое название?

— Потому что Соленая река — одно из старых названий пролива Босфор, где происходят события фильма. И еще потому, что речь идет о соленой реке жизни.

Это будет художественный игровой телефильм, полный метр, но разбитый на восемь серий. Я определяю жанр как военно-историческую драму. Сюжет полностью основан на исторических событиях. 90% персонажей — это реально существовавшие люди. Однако при всей историчности это еще и предложение вместе поразмышлять о чести и предательстве, верности долгу и воинской присяге.

— О каком историческом периоде идет речь?

— Это первая половина 19 века, русско-турецкая война 1828-1829 годов и далее до 1834 года. Тогда Россия стремилась укрепиться на Черном море ради расширения своего геополитического влияния.

В кинопроекте также вспоминается период взятия Черноморским флотом Анапы и Суджук-кале, а также штурма турецкого города Пендераклии.

В основе сценария — подвиг брига «Меркурий», но акцент сделан на другом. Это история не столько о подвиге корабля, командовал которым, как известно, капитан-лейтенант Александр Казарский, а о другом офицере — командире фрегата «Рафаил», капитане 2 ранга Семене Стройникове. Он, в отличие от Казарского, не снискал славу героя, а, напротив, был разжалован до матроса. Это единственный русский офицер, который спустил перед неприятелем Андреевский флаг.

Это случилось 11 мая 1829 года у анатолийского берега: фрегат встретился с турецкой эскадрой, из-за малого ветра не смог уйти от врага и был окружен. Стройников, имея на борту 120 человек экипажа, пошел на переговоры с противником и сдал фрегат в плен.

Через три дня, 14 мая, плененные матросы, офицеры и сам Стройников с борта турецкого линкора «Реал-бей» наблюдали за действиями брига «Меркурий» против двух турецких 110-пушечных линейных кораблей. Та победа увековечила в веках имя Казарского, а бриг был награжден кормовым Георгиевским флагом.

Это уже потом Казарский объяснял, что еще до боя у них была восьмичасовая погоня, во время которой команда успела обозлиться на турок. Произошедшее с фрегатом «Рафаил» — совсем другая история. Ведь корабль попал в тиски турецкого флота внезапно, неожиданно оказавшись перед наведенными на фрегат жерлами пушек. В отличие от официально существующей версии о боевой решимости экипажа, матросы и офицеры были в панике.

— Получается, что сценарий расходится с официальной версией?

— Идет с ней вразрез и носит апокрифическое значение по отношению к общепринятым понятиям о героизме и предательстве. Да, по всем документам Стройников — предатель, но, если оценить ситуацию и разобраться...

Дело Стройникова поручили расследовать адмиралу Грейгу, который представил результаты императору Николаю I, получив следующую резолюцию: «Разжаловать в рядовые, лишить всех чинов и званий, дабы не плодить в русском флоте трусов».

По делу Стройникова состоялся суд, где свидетелем выступил Казарский, именно он после пленения освободил его из турецкого плена, поменяв пленников на тех самых турок, которых сам Стройников захватил в плен под Анапой.

— Что же было дальше?

— Судьбы обоих офицеров оказались тесно переплетены. Казарский в 1830 году был отравлен в Николаеве, куда он в должности флигель-адъютанта императора Николая I и по его поручению прибыл проинспектировать готовность Черноморского флота выступить (на сей раз в союзе с Турцией) против египетского паши. В процессе проверки вскрылись нежелательные для тогдашней так называемой околофлотской мафии факты, что якобы и стало причиной отравления. Впрочем, на сегодня это всего лишь одна из версий, существует другая, согласно которой смерть Казарского была естественной.

— Настоящая драма!

— И мелодрама. Сценарий содержит также любовную линию, не лишенную авторского взгляда. В моем сценарии я подружил обоих офицеров — почему бы нет? Во время штурма Анапы Стройников командовал бригом «Меркурий» и после передал его Казарскому. После оба пошли на повышение. Уже будучи друзьями, они встречают в Севастополе вдову боевого офицера и оба влюбляются в нее...

— Вы работали в архивах?

— Отталкивался от общеизвестных фактов, многое почерпнул у Геннадия Черкашина, Владимира Шавшина. Все, что узнал, аккумулировал, добавил свои размышления и рассуждения, толику художественного вымысла...

— В какой стадии реализации проект?

— Проходим подготовительный период, но у меня нет никаких сомнений, что фильм будет снят. Работа идет активно: концепция согласована, и сейчас ведутся переговоры сразу с несколькими известными режиссерами. Одновременно прорабатываются будущие договоренности с потенциальными инвесторами, а также с продюсерской компанией.

— Каковы сроки?

— Полгода отведено на всяческие согласования. Еще год — на подготовительный период. За это время будет полностью сформирована творческая команда, построены декорации и макеты кораблей, поскольку все морские эпизоды будут сниматься в бассейне. На берегу будут построены только части кораблей — фрагмент палубы брига «Меркурий», фрегата «Рафаил», турецкого линкора «Селимие» и другие. Некоторые локации будет найти непросто, но изначально планировалось снимать в Турции, в Азербайджане, в Молдавии, в Болгарии и, разумеется, в Севастополе.

Уже сейчас могу сказать, что главные роли получат известные и очень любимые российские артисты. Зато уже теперь можно назвать композитора — это Алексей Рыбников.

— Севастопольцы примут участие в съемках?

— Конечно, в первую очередь наши реконструкторы, которые не без участия Николая Помогалова уже сшили форму матросов и офицеров того времени.

— Вы с 2013 года руководите севастопольской киношколой. Студийцев привлекать будете?

— Конечно, тем более в активе киношколы уже есть свои фильмы: героико-патриотическая драма «Клад», современная сказка «Невидимый остров», романтическая история «Однажды летом» и совсем новая короткометражная кинолента «Над нами была война». Наша киношкола и существует как площадка подготовки специалистов для работы в кинопроектах. За годы существования киношколы нам удалось подготовить ассистентов режиссера, художников по гриму, костюмеров, артистов кино. К тому же у нас есть актерско-кастинговое агентство, где мы формируем базу из своих выпускников и продвигаем их. Этот проект станет для них прекрасной возможностью проявить себя.