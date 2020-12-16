Российский юг захватывают опасные азиатские мушки

Раньше дрозофилу Сузуки выявляли в Крыму. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью в журнале Insects.

«В 2014 году дрозофила Сузуки была впервые замечена в европейской части России, а именно в Крыму. Поэтому мы решили проверить, не проникла ли она также и на российский Кавказ. Мы повесили ловушки с приманкой в разных районах Сочи, и наше предположение подтвердилось», — сообщила Марина Орлова-Беньковская, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН в Москве, чьи слова передает пресс-служба РНФ.

Так называемые инвазивные виды животных, проникающие на новые для себя территории и континенты благодаря неосознанной помощи со стороны человека, еще несколько десятилетий назад стали одной из главных проблем для экологии всей планеты.

Угроза для урожая

Марина Орлова-Беньковская и ее коллега Анджей Беньковский открыли еще один пример распространения азиатских насекомых по территории Европы и России, изучая видовое разнообразие плодовых мушек-дрозофил, живущих на территории Кавказских гор и прилегающих к ним регионов России.

Ученых интересовало, проник ли на Кавказ опасный инвазивный вид этих насекомых, Drosophila suzukii, активно распространяющийся по другим регионам Европы с 2008 года. В отличие от других видов дрозофил, эти насекомые откладывают яйца не в гниющие переспелые плоды, а в еще растущие ягоды и фрукты, что приводит к почти полному уничтожению урожая. Это связано как с порчей плодов, так и с тем, что личинки мушек ядовиты и могут вызвать серьезное отравление при попадании в желудок.

Как оказалось, эти насекомые уже проникли на европейскую территорию России. Анализируя содержимое ловушек, которые экологи устанавливали в разных районах Сочи на протяжении последних трех лет, ученые неоднократно находили в них взрослых особей Drosophila suzukii, в том числе самок, недавно вылупившихся из куколок.

Постоянное присутствие этих мушек сразу в нескольких уголках города, как считают экологи, говорит о существовании стабильной популяции этих вредителей. С одной стороны, их проникновение на Кавказ не удивило исследователей, так как за последние десять лет на его территории было найдено сразу три десятка ранее неизвестных инвазивных видов насекомых. Это, вероятно, связано с мягким климатом региона и рядом антропогенных факторов.

С другой стороны, появление этих мушек в Краснодарском крае может нести за собой очень большую угрозу для всего российского плодоводства и виноделия в целом. Как надеются ученые, собранная ими информация, переданная во Всероссийский центр карантина растений Россельхознадзора, поможет кавказским фермерам защитить свои угодья от этих вредителей, что замедлит их распространение по другим регионам страны.