Напали на подстанцию «скорой помощи»

Управление МВД России по Севастополю возбудило уголовное дело по факту нападения на фельдшерско-акушерский пункт подстанции «скорой помощи» в Балаклаве ночью 12 декабря.

Установлено повреждение двух автомобилей скорой помощи и трех личных автомобилей сотрудников подстанции, припаркованных на ее территории. Также разбиты окна фельдшерско-акушерского пункта.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».