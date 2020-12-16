Исторические костюмы для фильма о бриге «Меркурий» готовы

О своем трепетном отношении к героической истории брига и стремлении увековечить память о нем «Севастопольской газете» рассказал капитан 2 ранга запаса руководитель АНО «32-й флотский экипаж, команда 17-пушечного брига «Меркурий» Игорь Фролов.

Он начал с того, что Клубу любителей истории Отечества (КЛИО) имени Александра Знаменского в феврале 2021 года исполнится 30 лет.

Все эти годы члены клуба мечтали о выполнении указа императора Николая I иметь на Черноморском флоте копию брига «Меркурий». Долгое время это оставалось лишь мечтой, однако за последние семь лет к этой цели удалось существенно продвинуться и создать историческое подразделение «32-й флотский экипаж».

Еще одним достижением последних лет стало возвращение клуба в стены Черноморского высшего военно-морского училища им.Нахимова, где КЛИО и был основан в 1991 году.

Теперь о форме. Дело в том, что именно в Нахимовском училище уже много лет существует ателье по пошиву и ремонту военного обмундирования. Там-то члены клуба и договорились о пошиве формы экипажа брига «Меркурий» и 32-го флотского экипажа.

Разумеется, не бесплатно, а благодаря выделенной городским правительством субсидии, а также меценатской помощи севастопольского предпринимателя Николая Помогалова.

— Идея съемок фильма о бриге «Меркурий» нам пришлась по душе. Форма в количестве 30 комплектов нижних чинов и 18 — командных у нас уже есть, — поделился И.Фролов.

Из этих тридцати комплектов — 20 мундиров матросов 32-го экипажа брига «Меркурий» и 10 — канониров 5-й бригады Корпуса морской артиллерии.

Пока съемки не начались, форма не залеживается, члены КЛИО надевают ее для участия в различных флотских и городских мероприятиях, исторических реконструкциях. Так было и 9 декабря, когда на Камчатском люнете торжественно возвращали в строй знамя Камчатского пехотного полка.

— Основным цветом российской армии и флота был зеленый. Зимой носили зеленые брюки, летом меняли их на белые — облегченные, полотняные. Мундир всегда был зеленым, отличался разве что по выпушке, по расшивке воротника и обшлагов рукавов. — рассказал И.Фролов.

Он также представил форму своих подчиненных, начав с прапорщика корпуса флотских штурманов, который был самым старшим в экипаже из офицеров, но самым младшим по званию. Как раз с прапорщика и начался опрос перед тем историческим боем. Он же предложил взорвать бриг в абордажном бою, подойдя к одному из турецких кораблей в случае неудачи.

— Еще один образец — форма унтер-офицера в звании квартирмейстера от канонир, возглавлявшего орудийные расчеты на бриге «Меркурий». В конце строя — старший унтер-офицер, который возглавлял артиллерийскую команду от 5-й бригады корпуса морской артиллерии, — продолжил демонстрировать форму одежды И.Фролов.

— На мне сейчас форма капитана 2 ранга. Это мундир, который использовался больше на парадах, на официальных сборах командиров кораблей. Обычно они ходили в повседневной форме, это были сюртуки, — показал он на свое обмундирование.

Как выяснилось, в КЛИО имеется и часть необходимого для будущих съемок оружия.

— У нас есть холодное оружие для матросов, канониров, офицеров и унтер-офицеров. Кроме того, имеется 6 орудий, в том числе 5 единорогов на морских станках, с полевыми лафетами. В настоящее время изготавливается десантный единорог — мортира, — продолжил И.Фролов.

На вопрос о вооружении фрегата «Рафаил», о судьбе которого пойдет речь в будущем фильме, он припомнил, что на фрегате были десантные орудия и восьми- и шестифунтовые единороги.

Впрочем, этот вопрос еще предстоит скрупулезно изучить. Кстати, в КЛИО есть специалист, который вполне мог бы стать консультантом в будущем сериале.