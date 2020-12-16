Четыре полосы по всему Камышовскому шоссе обещают запустить на следующей неделе

С 21 декабря планируется запустить четырехполосное движение по всей протяженности объездной дороги: из Камышовой бухты до развязки «огурец».

Такая информация была озвучена на заседании правительства во вторник, 15 декабря.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено подтвердил, что в ближайший понедельник движение по Камышовскому шоссе будет запущено в четырехполосном формате на всем его протяжении. Сейчас работы ведутся на Фиолентовском кольце.

Сроком сдачи дороги называлось 1 ноября 2020 года. Потом было сообщено, что до конца этого года запустят только движение по четырем полосам, а доделают шоссе, в том числе уложат верхний слой асфальта, к лету 2021 года. Поэтому 12 декабря правительство Севастополя приняло решение о переброске части финансовых средств, заложенных на 2020 год на реконструкцию Камышовской объездной на 8-й этап трассы «Таврида».