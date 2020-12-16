Балаклавский музей подводных лодок вошел в инженерный путеводитель по России

Подземная база подводных лодок в Балаклаве включена в первый российский путеводитель по инженерным достопримечательностям. Гид составила российская ИТ-компания «Аскон», он доступен бесплатно на сайте travel.ascon.ru .

Путеводитель адресован всем, кто интересуется историей инженерного дела и ищет новые маршруты для путешествий. В нем представлены различные тематические направления: космос, атомный флот, военная техника, горное дело, металлургия, железные дороги, архитектура. Среди рекомендуемых к посещению мест присутствуют как музеи и исторические объекты, так и действующие инженерные сооружения.

Подземная база подводных лодок — это пример фортификационного сооружения, построенного в сложных горных условиях. Его возведение заняло восемь лет, в проекте принимали участие как военные, так и работники метростроя. Вплоть до 90-х годов Балаклава оставалась закрытым районом Севастополя.

В стартовую версию путеводителя вошли 16 мест для путешествий от Мурманска до Владивостока: атомный ледокол «Ленин», Звездный городок, дом архитектора Константина Мельникова в Москве, дамба в Санкт-Петербурге, Шуховская башня на Оке, Лебединский ГОК, Музейный комплекс УГМК, Кругобайкальская железная дорога, Владивостокская крепость и другие.

О каждой достопримечательности рассказана ее история, приведены точные координаты, адрес, информация об экскурсиях и неформальные советы путешественникам. Для иллюстраций использованы рисунки, созданные специально для этого проекта.

В будущем путеводитель будет пополняться новыми инженерными объектами, в том числе с участием интернет-пользователей. Предложить свой маршрут для путешествия можно через веб-форму на сайте.