Устанавливают забор вокруг Морского колледжа

Об этом «Севастопольской газете» сообщил прораб подрядчика ООО «Эко лайн Тольятти». По его словам, строители не смогут завершить объект в срок, поскольку то там, то здесь обнаруживают неучтенные в проектной документации коммуникации. Также постоянно возникают конфликтные ситуации по вопросам границы территории колледжа с его соседями.

Общая длина запланированного ограждения вокруг учебного заведения на ул.Репина — 855 погонных метров. Техническим заданием предусмотрена установка пяти ворот и одной одностворчатой калитки.

Тендер на работы по капитальному ремонту и устройству периметральной системы охраны (ограждения) Севастопольского государственного университета был объявлен еще в 2017 году. Информация о нем опубликована на сайте госзакупок. СевГУ, являющийся заказчиком, собирался огородить высоким забором территории университетского кампуса по ул.Университетской, Морского колледжа на ул.Репина и исторического здания университета на ул.Гоголя. Три года назад общая стоимость работ оценивалась в более чем 18 миллионов рублей. Работы необходимо было выполнить за 60 дней с момента заключения договора.

За три прошедших года выполнить сверхсложную задачу по сооружению забора так и не удалось. Проект на разных этапах реализации сопровождали скандалы: недопуск участников к конкурсу, расторжение договоров с недобросовестными подрядчиками, приостановка тендера, жалобы, внесение изменений в конкурсную документацию. Исторический забор на ул.Гоголя то терялся, то находился.