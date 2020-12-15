Требования к безопасности перевозки пассажиров маломерными судами ужесточаются

Новые правила пользования маломерными судами и базами для их стоянок разъяснили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.

В управлении чрезвычайного ведомства состоялась встреча с руководителями баз стоянок маломерных судов региона. Основная тема беседы — грядущие изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей правила эксплуатации маломерных судов и местами их стоянки, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Эти документы вносят важные изменения в правила безопасности перевозки пассажиров. Так, дети до 7 лет теперь должны находиться на маломерном судне в сопровождении хотя бы одного взрослого. До 12 лет они обязаны носить индивидуальные спасательные средства.

Особые требования и по скоростному режиму: отмечено, что при движении запрещено создавать волну, которая может нанести вред стоящим судам. Что касается баз стоянки – тоже есть новшества: например, теперь на таких базах должно отводиться место для заправки маломерных судов топливом. Есть и другие значительные нюансы, с которыми стоит ознакомиться всем заинтересованным лицам.

В ходе встречи представители баз для стоянки маломерных судов смогли получить ответы на интересующие вопросы, а также подробно узнать об административных последствиях неисполнения требований нового законодательства, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.