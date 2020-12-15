Соревновались инструкторы-кинологи

«Инструктор года» — название соревнований, которые провели в Севастополе среди тренеров собак.

Таким образом инструкторы-кинологи отчитались о результатах своей работы за год. По условиям соревнований каждый участник представил команду от одного до девяти своих четверолапых питомцев.

— Это был первый опыт проведения таких соревнований, инициированный автором проекта инструктором Татьяной Самариной и активно поддержанный кинологами Севастопольского ДОСААФ, — рассказала «Севастопольской газете» директор кинологического центра ДОСААФ Олеся Сергеева.

В соревнованиях приняли участие 10 инструкторов, в том числе из Судака, Симферополя, Керчи и Феодосии.

Кинологам и их подопечным предложили посоревноваться в четырех дисциплинах. Собаки должны были продемонстрировать навыки выполнения основных нормативов дрессуры, максимальную концентрацию на своем проводнике (инструкторе), хороший контакт с ним и желание работать. Кроме того, оценивалась работа самого тренера, который должен был выполнить упражнения с минимальным количеством ошибок.

Соревнования длились целый световой день. По сумме всех дисциплин лучший результат показала инструктор Севастопольского ДОСААФ Елена Пантилиймонова, которая оказалась поистине недосягаемой для соперников по количеству набранных баллов.

— Эта участница представила рекордное количество собак и самый высокий уровень их подготовки. Е.Пантилиймонова набрала почти 800 баллов из 900 возможных, — сообщила О.Сергеева.

Второе место с результатом 380 баллов заняла кинолог также Севастопольского ДОСААФ Анна Калыпина, которая вывела на площадку пятерых своих питомцев.

Третьей была Наталья Олькиницкая, тоже из Севастополя.