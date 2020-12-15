Сняли игровой фильм о елке в осажденном Севастополе

Проект с названием «Историческая елка в Севастополе» реализован под эгидой Министерства культуры, при участии Севастопольского военно-исторического музея-заповедника и Севастопольского драмтеатра имени Бориса Лавренева ЧФ.

Как рассказала «Севастопольской газете» главный администратор театра Юлия Пимкина, изначально проект планировался, как праздник новогодней елки в Культурно-выставочном центре (бывший кинотеатр «Украина») с историческим уклоном. В ходе представления детей предполагалось разделить на группы для участия в патриотическом квесте в подразделениях музея — на Сапун-горе, Малаховом кургане, в Музее севастопольского подполья. Продолжением елки должен был стать спектакль о праздновании Нового года в период героинческой обороны Севастополя.

Эпидситуация внесла в первоначальный план существенные коррективы. Формат мероприятия пришлось менять с очного на виртуальный. Онлайн-елку пользователи социальных сетей могли увидеть в прямой трансляции 10 декабря. Заметим, видеоролик сразу набрал 17 тысяч просмотров. Его до сих пор можно отыскать на официальных сайтах Минкульта, а также Российского военно-исторического общества. Но самое интересное, что именно этот видеоролик стал основой часового игрового фильма, который был снят специально прибывшей в Севастополь съемочной группой Минкульта. Он выйдет на одном из федеральных каналов перед Новым годом.

— Когда мы приступали к работе, никто из нас даже не представлял, что из этого получится. Художественный фильм, который был снят за две недели, стал настоящим творческим испытанием для всех участников проекта, — рассказала Ю.Пимкина.

По ее словам, все, что связано со съемками, произошло неожиданно и стремительно. Она сама неожиданно стала режиссером и сценаристом, написав фактически пять сценариев, соединенных сюжетной канвой. Придумала сюжетную завязку о том, как современные школьники переместятся из дня сегодняшнего в осажденный Севастополь, как станут участниками событий героической обороны города, а потом, переполненные эмоциями и ощущениями от увиденного и узнанного, вернутся в наше время.

Для поиска юных исполнителей главных ролей устроили настоящий актерский кастинг. Из 20 претендентов выбрали троих: Илью Рябцева из гимназии №7, Тихона Посаженника из школы №48, Аливию Стефлюк — из частной школы «Мои горизонты».

Это их герои в фильме путешествуют во времени, попадая под бомбежку на Сапун-горе, под вражеский обстрел на батарее Матюхина на Малахом кургане, оттуда — в медсанбат, где им приходится научиться перевязывать раненых, в подпольную типографию в доме Ревякина, и после — в подземную школу, что теперь в качестве военной экспозиции существует в расположении береговой батареи №11.

Разумеется, киношное волшебство стало возможно не просто так, а благодаря волшебной бабушкиной елочной игрушке. Возврашение в настоящее для детей продолжилось небольшим спектаклем о праздновании Нового года 31 декабря 1941 года в инкерманских штольнях.

— Мы знаем о каких-то деталях того новогодья. С большой земли привезли мандарины и каждому ребенку раздали по одной. Бойцы раздобыли для севастопольских ребятишек елку, вокруг которой они водили хоровод и мечтали, чтобы закончилась война, — продолжила рассказ Ю.Пимкина.

Интересно, что спектакле задействованы почти все артисты флотского театра, который тоже с удовольствием приняли участие в съемках.

Ю.Пимкина особо отмечает, что проект вызвал активный отклик среди севастопольских школьников, которые «многого не знают о войне, но готовы узнавать и впитывать».

По словам заведующего культурно-выставочным центром Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Сергея Шуневича, проект получился цельным и очень трогательным.

Любопытно, что замечательные, яркие, по-настоящему новогодние декорации, которые были созданы в Культурно-выставочном центре для съемок этой необычной елки, руководство КВЦ, несмотря на отмену очных елочных представлений, рассчитывает сохранить и как-то использовать в период подготовки к Новому году. Возможно, в качестве фотозоны.

Что касается кинопроекта, то, по мнению С.Шуневича, он вызвал столь неподдельный интерес среди детей и взрослых, что его можно и нужно развивать в дальнейшем.

— Чтобы военная история для сегодняшних школьников не была набором отвлеченных дат и событий, а обретала осязаемые и зримые черты, — сказал С.Шуневич.