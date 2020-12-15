«Севастополь» укрепил лидерство в чемпионате Крыма

Зима уже постучалась в двери к любителям спорта и, казалось бы, в условиях, когда на улице заметно похолодало, проще закрыться в теплой квартире, скачать GGbet на андроид и наблюдать за спортивными событиями в онлайн-формате. Ведь букмекерская компания GGbet является не только главным специалистом на рынке по киберспортивному беттингу, но и давно предлагает клиентам широкий выбор пари на традиционно популярные виды спорта — футбол, баскетбол, хоккей и другие.

Впрочем, не все любители спорта с наступлением холодов уходят в онлайн и ищут уютного времяпровождения. Достаточно еще и тех, кто продолжает баталии на свежем воздухе. И среди них участники футбольной Премьер-лиги Крыма, которая не спешит уходить на зимние каникулы, продолжая свой сезон в декабре. Как пишет BetON — надежный источник информации о спорте и беттинге на различные виды соревнований и турниров, Крымская Премьер-лига в кампании 2020/21 годов уже провела 13 туров, и после этого отрезка впереди всех в таблице чемпионата футбольный клуб «Севастополь».

Подопечные Олега Лещинского показывают потрясающую эффективность, добыв уже шестую победу в сезоне подряд и сделав мощную заявку на завоевание чемпионского титула. Очередной «жертвой» команды из города моряков стала «ТСК-Таврия» из Симферополя, которая в домашнем поединке не смогла найти рецепта защиты от атак главного фаворита сезона и проиграла со счетом 0:2. Сперва лучший бомбардир сезона — Артур Айметдинов вывел севастопольцев вперед, а уже во втором тайме встречи Захар Тарасенко удвоил превосходство лидера и позволил продлить победную серию.

Текущая форма «Севастополя» позволяет команде рассчитывать на возвращение себе чемпионского титула в Премьер-лиге Крыма, который клуб в прошлой кампании уступил «Евпатории», отстав от конкурента на два десятка очков. Похоже, в новом чемпионате уже «Севастополь» будет наращивать отрыв от преследователей, ведь крайние результаты говорят о том, что остановить ход «Моряков» будет крайне сложно любому из участников сезона.