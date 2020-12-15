Обещают прививать от коронавируса не только медиков

В Крыму началась вакцинация медработников из группы риска против коронавирусной инфекции. В первый день — 15 декабря — планируется привить 30-50 человек.

«Количество вакцины, поступившей на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек», — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит еще около тысячи доз вакцины. В первую очередь будут прививаться медицинские работники из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объема поступившей вакцины.

По словам С.Аксенова, по мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться от новой коронавирусной инфекции, будет расширяться.

Массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках. Информация о возможности и способе записи на проведение вакцинации будет опубликована на официальном сайте Минздрава Республики Крым.

В Севастополе вакцинировать медиков начали 10 декабря.

В Крыму с 10 декабря ежедневно фиксируют более 300 случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости начался в октябре. За весь период пандемии в республике выявили около 20 тысяч заразившихся. Умерли почти 400 человек.

В Севастополе с начала года новой коронавирусной инфекцией зоболело 5445 человек, выздоровели 5041, 175 умерло.