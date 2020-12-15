Тренажер НИТКА срочно модернизируют

Контракт на ремонт и модернизацию наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) НИТКА в Саках — полного наземного аналога авианосца «Адмирал Кузнецов» — может быть подписан весной 2021 года.

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Главному штабу ВМФ России: «Ожидается, что контракт будет подписан в апреле-мае будущего года. Он предусматривает ремонт и модернизацию комплекса НИТКА в Крыму».

В начале декабря в Главкомате ВМФ обсуждались вопросы подготовки летчиков палубной авиации. В частности, были рассмотрены предложения, призванные ускорить выход из ремонта «Адмирала Кузнецова».

4 декабря источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» выйдет на испытания в 2022 году.

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки могут использоваться два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске. Про первый известно, что он нуждается в модернизации, про второй — что недавно была введена в строй его «первая очередь».

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов палубной авиации. Комплекс в Саках (Новофедоровка) представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля аналогичны летной палубе «Адмирала Кузнецова».