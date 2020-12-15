Крымские ученые испытывают ковид-вакцину на кроликах и мышах

Вакцина от covid-19, разработкой которой заняты биохимики КФУ, вызвала образование специфических антител у животных, сообщила пресс-служба вуза. Сейчас эксперименты ведутся на кроликах, а со следующего года человеческим коронавирусом будут заражать мышей.

«Мы видим формирование специфических антител у кроликов на две конструкции нашей вакцины. На одну — очень хорошо, на вторую — немного слабее. Кроме того, мы пошли от обратного: взяли биоматериал людей, зараженных коронавирусом, добавили к сыворотке кроликов, в которой на введенные конструкции вакцины должны были сформироваться антитела, и увидели, что в некоторых случаях (примерно в одном из шести) идет реакция преципитации, то есть реакция формирования комплекса антиген-антитело. Это говорит о том, что у болеющего человека формируются антитела к некоторым частям генома коронавируса, таким же, которые мы записываем в нашу вакцину. Это положительные вещи», — рассказал вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

По его словам, вакцина работает, но говорить о ее эффективности пока рано, необходимо провести еще комплекс исследований.

«Сейчас мы экспериментируем с введением различных конструкций вакцины кроликам. Кроме того, вуз закупил гуманизированных мышей, которых можно заражать человеческим коронавирусом. Уже в новом году мы планируем сравнить течение болезни у мышей из контрольной группы и у мышей, которых мы вакцинировали нашей вакциной перед заражением. Мы должны убедиться в постоянном формировании антител у животных на введенные конструкции, найти оптимальную дозу вакцины, проанализировать физиологические и биохимические параметры животных с целью оценки возможного побочного действия вакцины. Только после этого мы можем перейти к клиническим испытаниям на человеке», — добавил В.Оберемок.