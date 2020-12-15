Конкурс танца провели в онлайн-формате

Впервые Всероссийский фестиваль-конкурс «Севастопольский вальс» проходил в онлайн-формате — новом как для организаторов, так и для участников.

200 танцоров из городов Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя представили судьям свои номера. 13 декабря был заключительный день, в котором участники фестиваля соревновались в личном зачете.

Награды победителям отошлют почтой по адресам танцевальных клубов.

Организатор Всероссийского фестиваля-конкурса «Севастопольский вальс» — Региональная общественная организация «Севастопольский танцевальный союз».