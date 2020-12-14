В парки — за здоровьем!

Оказалось, что прогулки и оздоровительные мероприятия в скверах и парках благотворно влияют на здоровье жителей Севастополя.

Весной, когда пандемия только начиналась, а заболевших и умерших от коронавируса почти не было, правительство города запрещало посещать зеленые зоны. К зиме поняли, что в парки нужно заманивать.

В выходные в парках Победы, Учкуевка, на Малаховом кургане и в сквере в Балаклаве в рамках проекта «Спорт — норма жизни» прошел зимний фестиваль здорового образа жизни «За здоровьем — в парки», посвященный Дню конституции России и наступающему новому году.

Журналисты «Севастопольской газеты» приняли участие в спортивно-историческом квесте на Малаховом кургане.

На территории парка студенты-волонтеры филиала МГУ и аниматоры севастопольского военно-исторического клуба и парка живой истории на Федюхиных высотах развернули пять точек-локаций, где участники квеста должны были ответить на вопросы по знанию конституции, древней истории Крыма и первой обороны Севастополя, угадать название песен военных лет и собрать из пазлов знаменитую фотографию времен ВОВ.

— Это не массовое, а индивидуально-спортивное мероприятие. Так как многие долгое время находились на самоизоляции, то это могло негативно повлиять на их здоровье, поэтому мы решили провести оздоровительный фестиваль, — объяснила задумку руководитель студенческого отряда, студентка Московского госуниверситета Наталья Иванова.

Она заверила, что при прохождении квеста соблюдаются все эпидемиологические нормы, волонтеры контролируют, чтобы группа участников была не более трех человек.

Мероприятие оказалось популярным среди жителей Корабельной стороны.

— О спортивно-историческом квесте прочитали в интернете. Мы здесь недалеко живем и в выходные дни любим всей семьей гулять в парке Малахова кургана. Вот решили, что нам будет интересно поучаствовать в викторине. Нас две семьи, мы дружим. Нам очень нравится, стыдно, правда, что из пяти песен военных лет угадали только четыре, — поделилась впечатлениями Екатерина Веселова.

А вот учащиеся 10-й гимназии Мария Сивак и Алена Соболь не скрывали положительных эмоций. Девушки были горды собой, потому что с легкостью ответили на три вопроса по конституции РФ.

— Это было круто, — рассказывают девушки. — Нас спросили, сколько надо прожить в России, чтобы баллотироваться на должность президента, как связаны конституция и космос и в каком году она была принята. Мы на все вопросы ответили!

В конце мероприятия все участники получили поощрительные призы, а те, кто набрал большее количество баллов — супер-призы — новогодние елочные игрушки.