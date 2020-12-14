В аэропорту Симферополя установили ёлку

Монтаж конструкции велся в течение двух дней. Эта ёлка — самая высокая на полуострове, среди установленных внутри помещений, сообщила пресс-служба аэропорта.

Она смонтирована на первом этаже общедоступной зоны терминала у стоек регистрации. Ёлку украшают около 1000 игрушек и порядка полукилометра гирлянд.

Монтаж праздничной елки выполняли пять промышленных альпинистов, входящих в состав дирекции по эксплуатации аэропорта. В обычное время они проводят все виды высотных работ, в том числе, по очистке потолочных конструкций и остекленного фасада терминала, высотой до 35 метров.