Масочный режим отменить через суд не удалось

Как сообщалось, в Городской суд от двух разных истцов, но представляющих одну общественную организацию — «Наш Севастополь» — в середине ноября поступили исковые заявления с требованием признать некоторые пункты указа губернатора «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» недействующими. Пункты касаются самоизоляции для людей 65+ и масочного режима. Оба иска объединили в одно производство и рассмотрели 11 декабря.

Решением от 11 декабря 2020 года Севастопольский городской суд отказал в удовлетворении указанных административных исковых заявлений, говорится в сообщении пресс-службы суда.