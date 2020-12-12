Роботы будут измерять температуру школьников

На входе в каждую школу города установят аппаратно-программные комплексы. Эти роботы-привратники будут в игровой форме дезинфицировать руки ученикам, измерять их температуру и распознавать лица.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства Севастополя 12 декабря.

— Аппаратно-программные комплексы предназначены для образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки Севастополя, — представил проект документа заместитель директора департамента образования Антон Ульянцев.

В ходе заседания вспомнили, что первую партию таких приборов в августе пообещал прислать министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Роботы прибудут в Севастополь до конца года. Причем некоторые школы, где имеются два корпуса и два входа, получат по два программных комплекса. Этим и объясняется расхождение между количеством школ в городе и числом роботов: их пришлют 76.

Установить комплексы предполагается во время школьных каникул, которые начнутся на неделю раньше, с 21 декабря, и продолжатся до 10 января 2021 года.