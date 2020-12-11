Светильник отодвинули подальше от полиции

Большую менору — светильник, который зажигают в течение восьми дней в честь еврейского праздника Ханука, в этом году в Севастополе разместили в другом месте.

Ее традиционно устанавливали в сквере на пл.Восставших напротив здания бывшего Дома политпросвета, в относительной близости от синагоги. В этом году менору отодвинули подальше от этого здания, переданного УМВМ.

Горожане сразу связали такой перенос с соответствующим пожеланием полиции: чтобы их территория просматривалась. Однако главный раввин Севастополя Биньямин Вольф дипломатично объяснил, что это желание руководства синагоги поберечь зеленые насаждения в сквере.

Таким образом, первый день Хануки, с традиционной раздачей пончиков и драников, отметили хоть и неподалеку, но на новом месте. Все остальные празднования, как пояснил главный раввин, будут проходить в домашних условиях, что связано с нынешней эпидобстановкой.

— Мы поздравили членов своей общины со светлым праздником Хануки. Специально для детей подготовили полторы тысячи ханукальных подарков, которые развезли по домам, с пожеланиями светлого праздника и доброго здоровья, — сказал «Севастопольской газете» Биньямин Вольф.