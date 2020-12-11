Севтелеком изменит тарифы с 1 января

С 1 января 2021 года изменяются тарифы на регулируемые услуги связи для абонентов — физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба Севтелекома. В среднем увеличение составит 8,3%.

Основание для изменения тарифов — приказ Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении тарифов на услуги общедоступной электросвязи, предоставляемые акционерным обществом «Севастополь Телеком» на территории Севастополя».

С новыми тарифами для различных групп абонентов можно ознакомиться на сайте компании sevtelecom.ru.