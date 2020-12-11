Поругался с женой и сжег микроавтобус

Гражданин Украины сгорел в подожженном им самим микроавтобусе в Крыму.

Как сообщает пресс-служба ГБУЗ «Крымский Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», сообщение о происшествии поступило в 10.14.

На место происшествия — Южнобережное шоссе под Ялтой, в район остановки Ай-Даниль — незамедлительно выехала бригада скорой помощи.

Как выяснилось, гражданин Украины 48 лет, на фоне конфликта с женой, которая находилась за рулем, устроил поджог микроавтобуса Mersedes. Мужчина погиб до приезда «скорой». Женщина в тяжелом состоянии в больницу Ялты.

Автомобиль полностью сгорел. Всего в машине находились два человека.

На месте происшествия работают специалисты МЧС и правоохранительных органов.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 48-летней жительницы Ялты. Проведены все необходимые первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, допрошена пострадавшая, назначен ряд экспертиз, изучается обстановка в семье, устанавливаются события, предшествующие трагедии.