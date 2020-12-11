Полеты в Крым продолжат субсидировать

Список из 145 маршрутов на 2021 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь утвердила Росавиация.

Как сообщается на сайте агентства, в программе будут участвовать 12 авиакомпаний: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Якутия», «НордСтар», «ЮТ­эйр», «Азимут», «Северный ветер», «Ред Вингс», «Нордавиа», «ИрАэро» и «Алроса».

Правом на приобретение билета по льготному тарифу могут воспользоваться граждане РФ до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, лица, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие лица, а также граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.