Между слоями асфальта укладывают Армостаб

Улучшатели улицы Льва Толстого, взявшиеся за ее капитальный ремонт в апреле 2020 года, с угрозой завершить работы до конца декабря, все более удивляют жителей города. Но не только вырубленными деревьями, криво уложенным бортовым камнем, сужением тротуаров и установкой опор освещения посреди таковых. Среди положительных эпизодов нового капремонта — применение новой технологии укладки асфальта.

Между первым и вторым слоями асфальтобетона по всей длине и ширине дорожного полотна дорожные рабочие укладывают синтетическую сетку.

Зачем нужна сетка и какие функции она выполняет, «Севастопольская газета» поинтересовалась в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Там пояснили, что между первым и вторым слоями асфальта укладывается георешетка Армостаб, которая применяется для предупреждения возможных сдвигов.

Как оказалось, геосинтетическая сетка выполняет армирующую функцию. Ее вводят в основание, если необходимо существенно повысить прочность и долговечность дорожного полотна. Чаще всего необходимость в этом возникает, если строительство проходит на подвижной, неровной почве.