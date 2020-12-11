Ликвидировали пожар в доме в Стрелецкой балке

Девушка, спасаясь от пламени, выпрыгнула из окна, не дожидаясь приезда пожарных.

Сообщение о пожаре во многоквартирном доме на ул.Вакуленчука в Стрелецкой балке поступило дежурному в ночь на 11 декабря, в 2.20.

К месту происшествия были направлены четыре отделения пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и оперативная группа ГУ МЧС России по Севастополю.

По прибытии спасатели установили, что из окон вырывается пламя, есть угроза распространения огня. Ранг пожара повысили и запросили подкрепление.

Благодаря слаженным и быстрым действиям огнеборцев в кратчайшие сроки удалось локализовать, а потом и остановить горение, не допустив распространения пожара. Полностью ликвидировать его удалось в 3.21, сообщила пресс-служба управления.

Площадь пожара составила 35 кв.м, его причины устанавливаются. Помимо сотрудников МЧС на месте также работали службы 102, 103, 104.

Есть пострадавшая: она получила травмы, выпрыгнув в окно до прибытия пожарных. Девушке оказана квалифицированная медицинская помощь. Сгоревшая квартира находится на первом, довольно высоком этаже дома со встроенными гаражами.

От МЧС России в работах были задействованы 15 человек личного состава и шесть единиц техники.